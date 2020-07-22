У Луцьку просять дозволити роботу ресторанів та клубів після 23:00

Луцька міська рада звертається до уряду із проханням дозволити на період дії карантину роботу закладів харчування, розваг та нічних клубів після 23:00. У міськраді говорять, що сотні працівників ресторанного бізнесу втрачають єдине джерело доходу для утримання їх сімей.

Про це йдеться в заяві Луцької міської ради.

У заяві говориться, обмеження роботи цих закладів може призвести до непередбачуваних негативних наслідків та падіння соціально-економічних показників розвитку громади.

Фото: заява Луцької міської ради (lutskrada.gov.ua)

Нагадаємо, голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль пояснив заборону роботи закладів після 23:00.

Зазначимо, в ВООЗ заявили про готовність України послабити деякі карантинні заходи.

Раніше повідомлялось, що Чернівецька область послабила карантинні обмеження: у регіоні дозволили роботу розважальних закладів до 23:00 і відновили роботу громадського транспорту.