ru
ua

В Луцке просят разрешить работу ресторанов и клубов после 23:00

Автор: Анастасия Рокитна

В Луцке считают, что ограничение работы этих заведений может привести к непредсказуемым негативным последствиям

Луцкий городской совет обращается к правительству с просьбой разрешить на период действия карантина работу заведений питания, развлечений и ночных клубов после 23:00. В горсовете говорят, что сотни работников ресторанного бизнеса теряют единственный источник дохода для содержания их семей.

Об этом говорится в заявлении Луцкого городского совета.

В заявлении говорится, ограничение работы этих заведений может привести к непредсказуемым негативным последствиям и падению социально-экономических показателей развития общества.

Самые читаемые новости

Фото: заявление Луцкого городского совета (lutskrada.gov.ua)

Напомним, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль пояснил запрет работы заведений после 23:00.

Отметим, что в ВОЗ заявили о готовности Украины ослабить некоторые карантинные меры.

Ранее сообщалось, что Черновицкая область ослабила карантинные ограничения: в регионе разрешили работу развлекательных заведений до 23:00 и возобновили работу общественного транспорта.

Прогноз погоды
► В деле "Роттердам+" нет состава преступления, - Сакварелидзе ► Дожди на западе и юге и до +32: погода в Украине на сегодня
Читать все новости