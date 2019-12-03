Волинську область очолив один з колишніх керівників Луганської ОДА

Заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив нового очільника Волинської області Юрія Погуляйко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинські Новини.

Зазначається, що представлення відбулося під час офіційної зустрічі за участі керівників органів влади та місцевого самоврядування 3 грудня в приміщенні облдержадміністрації у Луцьку. Захід розпочався майже з двогодинним запізненням через погодні умови.



"Президент, ураховуючи важливість Волинської області, хотів бути тут присутнім, але невідкладні робочі справи не дали йому такої можливості", - заявив Трофімов.

Погуляйко донедавна перебував на посаді першого заступника голови Луганської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на своєму виїзному засіданні 28 листопада в Маріуполі (Донецька область) схвалив низку кадрових питань. Зокрема, уряд погодив призначення голів обласної державної адміністрації (ОДА): Волинської - Погуляйка Юрія Михайловича; Полтавської - Синєгубова Олега Васильовича; Сумської - Пащенко Інну Олексіївну; Хмельницької - Габінета Дмитра Анатолійовича.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський призначив головою Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука.

Крім того, Зеленський призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації, Андрія Прокопенко головою Чернігівської обласної державної адміністрації та Ігоря Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації.