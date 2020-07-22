До послаблення карантину не готові 7 областей

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Київ не входить до цього списку

Станом на 22 липня в Україні не готові до послаблення карантину 7 регіонів. Київ не входить до цього списку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Епідеміологічна ситуація у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях не відповідає показникам МОЗ.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні продовжили ще на місяць, але зі змінами.

Зазначимо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня.

Крім того, повідомлялось, що адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022.

Додамо, станом на 22 липня в Україні фіксують різке зростання числа нових випадків коронавірусу, за добу заразилися ще 829 людей.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що колективного імунітету до COVID-19 немає ні в Україні, ні де-небудь у світі.