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До послаблення карантину не готові 7 областей

Київ, Середа 22 липня 2020 15:15
До послаблення карантину не готові 7 областей
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Київ не входить до цього списку

Станом на 22 липня в Україні не готові до послаблення карантину 7 регіонів. Київ не входить до цього списку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Епідеміологічна ситуація у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях не відповідає показникам МОЗ.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні продовжили ще на місяць, але зі змінами.

Зазначимо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня.

Крім того, повідомлялось, що адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022.

Додамо, станом на 22 липня в Україні фіксують різке зростання числа нових випадків коронавірусу, за добу заразилися ще 829 людей.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що колективного імунітету до COVID-19 немає ні в Україні, ні де-небудь у світі.

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