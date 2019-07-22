Генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook його прес-секретаря Лариси Сарган.

За словами Сарган, генеральний прокурор офіційно пішов у відпустку.

РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський ще будучи кандидатом в президенти неодноразово заявляв, що Луценка не буде на посаді генпрокурора.

Зазначимо, що 11 червня президент Зеленський вніс у Верховну раду подання на генпрокурора Юрія Луценка. Причини його звільнення - відсутність вищої юридичної освіти та відповідного досвіду роботи.

Через тиждень Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання президента України Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора.

У зв'язку з цим, Зеленський повторно просив Раду невідкладно розглянути звільнення Луценка.

Крім того, Зеленський подав законопроект про посилення люстрації. Згідно з законопроектом під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, глав Державної фіскальної служби і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.