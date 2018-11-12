Луценко: Україна практично програла інформаційну війну

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко виступив на Раді регіонального розвитку

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Україна практично програла інформаційну війну. Про це він сказав у ході виступу на Раді регіонального розвитку, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, наразі всі російські телеканали цілодобово зомбують про те, що Україна вже програла все.

"Якщо ми і далі будемо мовчати про досягнення, про які сьогодні тут багато говориться і ще про більше не сказано, ми остаточно програємо інформаційну війну. Ми її практично програли, всі російські телеканали 24 години зомбують про те, що Україна вже програла все", - сказав він.

Виступ Генпрокурора Юрія Луценка на Раді регіонального розвитку. Поки відео Опубліковано Ларисою Сарган Понеділок, 12 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, гібридна агресія Російської Федерації триває на всіх напрямках.

Крім того, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Україна виступає полігоном, де Російська Федерація випробовує знаряддя і тактику гібридної агресії, які потім застосовує для дестабілізації ситуації в Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу.