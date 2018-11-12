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Луценко: Украина практически проиграла информационную войну

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 15:27
Луценко: Украина практически проиграла информационную войну
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко выступил на Совете регионального развития

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина практически проиграла информационную войну. Об этом он сказал в ходе выступления на Совете регионального развития, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, сейчас все российские телеканалы сутками зомбируют о том, что Украина уже проиграла все.

"Если мы и дальше будем молчать о достижениях, о которых здесь сегодня много говорится и еще больше не сказано, мы окончательно проиграем информационную войну. Мы ее практически проиграли, все российские телеканалы 24 часа зомбируют о том, что Украина уже проиграла все", - сказал он.

 

Виступ Генпрокурора Юрія Луценка на Раді регіонального розвитку. Поки відео

Опубліковано Ларисою Сарган Понеділок, 12 листопад 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, гибридная агрессия Российской Федерации продолжается по всем направлениям. 

Кроме того, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украина выступает полигоном, где Российская Федерация испытывает орудия и тактику гибридной агрессии, которые потом применяет для дестабилизации ситуации в Соединенных Штатах Америки и странах Евросоюза.

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Новости Украины Юрий Луценкоинформационная война
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