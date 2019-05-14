Луценко погодив рішення залишитися в ГПУ з командою Порошенка, - джерела

Рішення генпрокурора Юрія Луценка залишитися в ГПУ погоджено з командою чинного президента Петра Порошенка. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пост здав, пост прийняв: як у Порошенка готуються до передачі влади Зеленському".

Зокрема, за інформацією РБК-Україна, рішення Луценка залишитися в кріслі глави Генпрокуратури погоджено з командою Порошенка, незважаючи на те, що раніше він заявляв про намір залишити ГПУ і повернутися до політики.

"У нас з Луценком консенсус: він не пише заяву про відставку, а ми в БПП натомість забезпечуємо йому, щоб у Раді не було 226 голосів за його відставку", - сказало джерело в близькому оточенні Порошенка.

Подібна ситуація і з головою СБУ Василем Грицаком, і з міністрами оборони й іноземних справ - звільнити їх і призначити нових людей Зеленський зможе тільки зі згоди парламенту.

"Грицак поки теж не збирається писати заяву. Тому немає правових підстав ініціювати в парламенті питання про його відставку. Єдине, що по прокуратурі ситуація простіше, оскільки там всіх заступників призначає сам генпрокурор. В СБУ заступників, керівників департаментів та керівників в областях призначає президент, але за поданням голови СБУ. А звільняє самостійно", - зазначив один зі співрозмовників на Банковій.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що не бачить підстав для своєї відставки.

В інтерв'ю РБК-Україна бізнесмен Ігор Коломойський, з яким пов'язують обраного президента Володимира Зеленського, виступив за збереження Луценка на посаді.