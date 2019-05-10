ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коломойський пропонує зберегти Луценка на чолі ГПУ

Новини » Політика    10.05.2019 - 11:48
Коломойський пропонує зберегти Луценка на чолі ГПУ
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський вважає, що Луценка слід залишити в Генпрокуратурі до виборів

Генерального прокурора Юрія Луценка слід зберегти на посаді до виборів до Верховної ради. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив бізнесмен Ігор Коломойський.

У той же час Коломойський зазначив, що Луценко вже не можна залишити на посаді глави ГПУ після того, як обраний президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зміни генпрокурора.

"Моя думка - я б залишав, до наступної Ради точно", - сказав він і додав, що Луценко на цій посаді "не заважає".

Нагадаємо, цього тижня Луценко заявив, що не бачить підстав для своєї відставки.

"Зараз не бачу ні моральних, ні юридичних підстав писати заяву про відставку, але готовий до неї", - сказав він.

Після другого туру виборів Зеленський анонсував звільнення Луценка.

"Луценко це стара команда, ми будемо призначати нових людей", - сказав він.

Луценка призначили генеральним прокурором в травні 2016 року, термін його повноважень становить шість років. Згідно ст. 131 Конституції, генпрокурора призначає і звільняє президент за згодою Верховної ради України.

Коломойський прокоментував можливість другого терміну для Зеленського
Новини України Юрій ЛуценкоГПУКоломойский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся