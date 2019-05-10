Коломойський пропонує зберегти Луценка на чолі ГПУ

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський вважає, що Луценка слід залишити в Генпрокуратурі до виборів

Генерального прокурора Юрія Луценка слід зберегти на посаді до виборів до Верховної ради. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив бізнесмен Ігор Коломойський.

У той же час Коломойський зазначив, що Луценко вже не можна залишити на посаді глави ГПУ після того, як обраний президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зміни генпрокурора.

"Моя думка - я б залишав, до наступної Ради точно", - сказав він і додав, що Луценко на цій посаді "не заважає".

Нагадаємо, цього тижня Луценко заявив, що не бачить підстав для своєї відставки.

"Зараз не бачу ні моральних, ні юридичних підстав писати заяву про відставку, але готовий до неї", - сказав він.

Після другого туру виборів Зеленський анонсував звільнення Луценка.

"Луценко це стара команда, ми будемо призначати нових людей", - сказав він.

Луценка призначили генеральним прокурором в травні 2016 року, термін його повноважень становить шість років. Згідно ст. 131 Конституції, генпрокурора призначає і звільняє президент за згодою Верховної ради України.