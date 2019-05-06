Луценко не бачить підстав для своєї відставки

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За словами генпрокурора, йому складно працюється

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не бачить підстав для своєї відставки. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє корреспонднет РБК-Україна.

За словами генпрокурора, йому складно працюється, але працює він чесно.

"Зараз не бачу ні моральний, ні юридичних підстав писати заяву про відставку, але готовий до неї", - сказав він.

За словами генпрокурора, в разі ухвалення парламентарями його відставки він до цього поставиться спокійно.

"Я готовий до цього. Наскільки я знаю, збір підписів за мою відставку розпочався, і, за даними за минулий тиждень, аж 19 підписів зібрано. Як тільки буде 150 - поговоримо. Я готовий до звіту в парламенті і готовий до будь-якого рішення парламенту", - заявив Луценко.

Також генпрокурор заявив, що готовий співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським, в разі необхідності. Він розповів, що у них були зустрічі "не такі публічні протягом минулого року - не надто часті, але регулярні". Луценко зазначив, що готовий надати Володимиру Зеленському свої консультації по темах боротьби з корупцією, подолання монополізму і, якщо він цього захоче.

Нагадаємо, обраний президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що не бачить Луценка у своїй команді. Відповідно, він анонсовував звільнення генпрокурора. Зеленський заявив, що буде міняти кадрову політики та призначати нових людей після інавгурації.

РБК-Україна писало, що заступник генерального прокурора України Євген Єнін написав заяву про звільнення. За його словами, він йде у відставку через справу бізнесмена Сергія Курченко.