Луценко розповів, що не є підкупом виборців

Генпрокурор запевнив, що правоохоронці не будь агітувати за жодного кандидата на виборах-2019

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что не считается подкупом избирателей на президентских выборах 2019. Об этом он сказал в ходе координационного совещания по обеспечению законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состояния противодействия преступности, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, подкупом избирателей является все, кроме сувениров с партийной символикой.

"О подкупе избирателей. Подкупом является все, кроме сувениров с партийной символикой. Раздача очков и пайков, выдача денег не только избирателям, но и агитаторам - запрещена законом", - заявил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что правоохранители не собираются агитировать за какого-либо участника процесса.

"Обеспечение правопорядка на выборах является первоочередной нашей задачей. Одна из целей сегодняшней президиума - показать, что позиция всех правоохранителей совпадает. Мы не собираемся агитировать за какого-либо участника процесса. Любой, кто будет нарушать закон - будет отвечать по закону", - заявил он.

Генпрокурор также предостерег от нарушений со списками избирателей.

"Недопустимо голосование за отсутствующего в день выборов в стране гражданина. Это чистый криминал", - добавил Луценко.

Напомним, Нацполиция сообщила об открытии 4 уголовных производств по факту подкупа избирателей 12 февраля.

Как писало РБК-Украина ранее, в Министерстве внутренних дел Украины подчеркнули, что по состоянию на 11 февраля уголовные дела о массовых подкупах избирателей кандидатами в ходе кампании на выборах 2019 отсутствуют.

Добавим, комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект закона №8270 об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.