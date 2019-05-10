Генпрокурор прокоментував виклик Ситника на допит

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував виклик на допит директора НАБУ Артема Ситника. Про це написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у своєму Facebook.

Так, у березні Луценко отримав заяву про злочин від депутата Верховної ради Бориса Розенблата, в якій вказувалося про нібито втручання Ситника у хід виборів президента США. До заяви нардепа було долучене грудневе рішення Апеляційного суду Києва про те, що "Ситник неправомірно втручався у вибори президента США".

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"Мені важко прокоментувати юридичну сторону цього питання, оскільки ми не знаємо жодної статті Кримінального кодексу України, яка б дала оцінку таким діям. Тим не менше, закон є закон, ми зареєстрували провадження, і Ситник допитується у зв’язку саме із цим", - пояснив Луценко.

Крім того, глава ГПУ зазначив, що, за даними слідчих Державного бюро розслідувань, Ситник "забув заплатити" за відпочинок в одній із мисливських баз відпочинку на території Рівненської області.

"За відпочинок своєї родини та родини друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити достатньо велику суму готівкою. Тому сьогодні він буде опитаний також і з цього питання. У разі відсутності документальних спростувань інформація про даний факт надійде до МВС для підготовки протоколу про корупцію. Бо коли чиновник отримує будь-які послуги, а хтось інший платить, наприклад, 100 тис грн, то це називається неправомірна вигода. Пан Ситник мав би це показати у декларації як подарунок, або ж краще заплатити самому", - зазначив генпрокурор.

Сарган зазначила, що на початку допиту директор НАБУ заявив про те, що бажає давати покази власноручно (ч. 7 ст. 224 КПК), і для цього йому необхідний час.

"Заява відображена в протоколі та на цьому слідча дія завершена. Крім цього, Ситник зазначив про те, що на даний час при поставленні будь-яких запитань буде користуватись таким правом. Складено протокол про попередження про нерозголошення даних досудового розслідування. Тобто, по суті допиту не відбулося", - поінформували у ГПУ.

Також вказано, що директор НАБУ залишив приміщення ГПУ відразу після спілкування із прокурором.

Нагадаємо, сьогодні Ситник прибув до ГПУ для допиту. Він підкреслював, що дізнався про допит зі ЗМІ, а офіційного повідомлення не отримував.

Як писало РБК-Україна раніше, ГПУ викликала на допит директора НАБУ Артема Ситника 10 травня.

Раніше також повідомлялося, що ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".