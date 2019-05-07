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ГПУ викликає на допит Ситника

Новини » Політика    07.05.2019 - 14:48
ГПУ викликає на допит Ситника
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Його викликають на допит 10 травня

Генеральна прокуратура України викликає директора НАБУ Артема Ситника на допит. Про це повідомив у коментарі РБК-Україна прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Лисенко повідомив, що Ситника викликають на допит 10 травня.

"Артем Ситник викликається на допит до ГПУ в п'ятницю на 10:00", - повідомив Лисенко.

РБК-Україна писало, що Печерський районний суд Києва повернув у головне слідче управління Генеральної прокуратури України для продовження досудового розслідування матеріали справи проти спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого і директора НАБУ Артема Ситника. Їх підозрюють у втручанні в діяльність екс-голови ЦВК Михайла Охендовського. Справа в 2017 році була закрита за відсутності події кримінального правопорушення". Скасування постанови вимагав адвокат Охендовського Олег Бабич, суд скаргу задовольнив.

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує одержання хабара Ситником від Крючкова. 17 квітня Солом'янський суд Києва заарештував Крючкова з альтернативою внесення застави в 7 млн гривень. Він підозрюється в організації схеми з виведення коштів, які повинні були піти на погашення боргів "'Запоріжжяобленерго'', і нанесенні збитків державі в 346 млн гривень.

Також ДБР перевіряє можливу причетність директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

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