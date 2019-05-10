Генпрокурор прокомментировал вызов Сытника на допрос

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал вызов на допрос директора НАБУ Артема Сытника. Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

Так, в марте Луценко получил заявление о преступлении от депутата Верховной рады Бориса Розенблатта, в котором указывалось якобы вмешательство Сытника в ход выборов президента США. К заявлению нардепа было приобщено декабрьское решение Апелляционного суда Киева о том, что "Сытник неправомерно вмешивался в выборы президента США".

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"Мне трудно прокомментировать юридическую сторону этого вопроса, поскольку мы не знаем ни одной статьи Уголовного кодекса Украины, которая дала бы оценку таким действиям. Тем не менее, закон есть закон, мы зарегистрировали производство, и Сытник допрашивается в связи именно с этим", - объяснил Луценко.

Кроме того, глава ГПУ отметил, что, по данным следователей Государственного бюро расследований, Сытник "забыл заплатить" за отдых на одной из охотничьих баз отдыха на территории Ровенской области.

"За отдых своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также и по этому вопросу. В случае отсутствия документальных опровержений информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить сам", - отметил генпрокурор.

Сарган отметила, что в начале допроса директор НАБУ заявил о том, что желает давать показания собственноручно (ч. 7 ст. 224 УПК), и для этого ему необходимо время.

"Заявление отражено в протоколе и на этом следственное действие завершено. Кроме этого, Сытник отметил, что в настоящее время при постановке любых вопросов будет пользоваться таким правом. Составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных предварительного расследования. То есть, по сути допрос не произошел", - сообщили в ГПУ.

Также указано, что директор НАБУ покинул помещение ГПУ сразу после общения с прокурором.

Напомним, сегодня Сытник прибыл в ГПУ для допроса. Он подчеркивал, что узнал о допросе из СМИ, а официального уведомления не получал.

Как писало РБК-Украина ранее, ГПУ вызвала на допрос директора НАБУ Артема Сытника 10 мая.

Ранее также сообщалось, что ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".