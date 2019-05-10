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Ситник прийшов на допит до ГПУ

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 10:43
Ситник прийшов на допит до ГПУ
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Директор НАБУ зазначив, що допит проведуть у справі чорної бухгалтерії ПР

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник прийшов на допит до Генеральної прокуратури, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що не отримував офіційного виклику.

"Офіційного виклику я не отримував. Але все-таки вирішив прийти, повістку я побачив у ЗМІ. Але офіційно ні я, ні НАБУ цю повістку не отримували", - заявив Ситник.

За словами директора НАБУ, ГПУ планує допросити його в якості свідка у справі чорної бухгалтерії "Партії регіонів", яка стосувалась справи Манафорта.

"Справа зареєстрована за ч. 1 статті 365 ККУ, в якості свідка (будуть допитувати, - ред.). Зараз почуємо, що будуть питати. Скоріше за все, що питання буде стояти... Нагадаю, перед тим як матеріали чорної бухгалтерії потрапили до НАБУ, до нас надходили запити журналістів, чи є наявність прізвища Манафорта у цій бухгалтерії. Виходячи з кількості тих запитів, був зроблений короткий прес-реліз на сайті НАБУ, де було сказано , що таке прізвище згадується... Жодних офіційних листів до жодного державних чи правоохоронних органів США НАБУ не направлялось", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГПУ викликає директора НАБУ Артема Ситника на допит 10 травня.

РБК-Україна раніше писало, що Печерський районний суд Києва повернув до Головного слідчого управління Генпрокуратури України для продовження досудового розслідування матеріали справи проти спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького і директора НАБУ Артема Ситника. Їх підозрюють у втручанні в діяльність екс-голови ЦВК Михайла Охендовського.

Раніше також повідомлялося, що ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

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