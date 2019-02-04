Луценко прокоментував рішення суду про зняття арешту з майна Захарченка

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко заявив, що майно "нікуди не втече"

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на майно екс-глави Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка буде повторно накладено арешт. Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна.

"Щодо Захарченка. Хочу всіх заспокоїти: тут не йдеться про щось надзвичайне. Ми зараз аналізуємо рішення суду і впевнені, що в найближчий час повторно накладемо арешт на це майно. Воно нікуди не втече. Це в основному квартири і паркомісця, земельні ділянки - все як було, так і буде під слідством. Тим більше, в перспективі передачі до суду справи по масових вбивствах на Майдані, в якій фігурує той же Захарченко, я абсолютно переконаний, що відоме його майно буде предметом арешту в цій справі з подальшою конфіскацією у разі прийняття відповідного рішення судом", - сказав Луценко.

Нагадаємо, 2 лютого Печерський районний суд Києва скасував арешт, накладений на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" в рамках провадження про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністром МВС Віталієм Захарченко. Рішення ухвалив суддя В. А. Писанець.

РБК-Україна повідомляло, що екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень. Нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів "Смартбанку", через який проводились фінансову операції Захарченка та його оточення.