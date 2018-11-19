Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

Фото: Віталій Захарченко (УНІАН)

ГПУ також підозрює оточення Захарченка у створенні фіктивного банку для прикриття відмивання грошей

Віталія Захарченка - колишнього мінстра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича - підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "ІФ-Україна".

Зокрема, нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів "Смартбанку", через який проводились фінансову операції Захарченка та його оточення.

За інформацією Генеральної прокуратури, слідство виявило підстави вважати, що "Смартбанк" створили для прикриття нелегальної діяльності. В тому числі - для ухилення від сплати податків.

З'ясовано, що 25 травня 2016 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію до "Смартбанку", який було віднесено до категорії неплатоспроможних. Підставою стала непрозорість структури власності.

Зазаначимо, у травні 2018 року Печерський районний суд Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Нагадаємо, у березні 2018 року стало відомо, що Cлужба безпеки спільно з прокуратурою АР Крим блокувала підривну діяльність проти України учасників антиукраїнської мережі, причетних до організації провокаційних акцій на замовлення Росії. Фінансування здійснювалося оточенням колишнього міністра МВС України Віталія Захарченка.

Додамо, що Віталій Захарченко вважається одним із кураторів розгону Євромайдану у листопаді 2013 року. Після Революції гідності він виїхав до Росії і наразі перебуває у розшуку Служби безпеки України.