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Суд Києва скасував арешт майна компанії у рамках справи про відмивання грошей Захарченком

Новини » Політика    02.02.2019 - 14:13
Суд Києва скасував арешт майна компанії у рамках справи про відмивання грошей Захарченком
Фото: Віталій Захарченко (УНІАН)

Арешт був знятий з земельних ділянок та будинків у Київській та Донецькій областях

Печерський районний суд Києва скасував арешт, накладений на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" в рамках провадження про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністром МВС Віталієм Захарченко. Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на текст рішення

Повідомлється, що рішення ухвалив суддя В. А. Писанець.

"Скасувати арешт, накладений на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" ("Stichting Аdministratiekantoor LVV")", - йдеться в ухвалі. 

Таким чином, арешт знято з будинків і земельних ділянок у Київській та Донецькій областях, а також з двох машиномісць.

Список майна компанії, з якого знто арешт:

-Земельна ділянка площею 1,2593 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0006;

-Земельна ділянка площею 0,2500 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0007;

-Земельна ділянка площею 0,3700 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0009;

-Земельна ділянка площею 0,2000 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 32223186800:03:007:0048;

-Земельна ділянка площею 0,5 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0030;

-Земельна ділянка площею 0,7473 га, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0031;

-Житловий будинок, що розташовано за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Романків, вул. Дубовий Гай, 49.

-Земельна ділянка площею 0,861 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Дубовий Гай, 49, кадастровий номер 3223186800:03:006:0009;

-Земельна ділянка площею 0,2223 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0058;

-Земельна ділянка площею 0,2223 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0060;

-Земельна ділянка площею 0,2097 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0083;

-Земельна ділянка площею 0,2229 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0534;

-Земельна ділянка площею 0,2384 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0535;

-Земельна ділянка площею 0,2485 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0536;

-Земельна ділянка площею 0,2485 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0537;

-Земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0544;

-Земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0545;

-Земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0546;

-Земельна ділянка площею 0,1250 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0487;

-Житловий будинок, що розташовано за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, с. Доля, вул. Побєди, 8Б;

-Земельна ділянка площею 0,1000 га, що розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Торецька, 46, кадастровий номер 1410137400:00:034:0046;

-Житловий будинок, що розташовано за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Торецька, 46;

-Квартира № 167, яка розташована в м. Київ, вул. Драгомирова, 12;

-Машиномісце (гараж) № 68, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 12;

-Машиномісце (гараж) № 69, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 12;

-Земельна ділянка площею 0,2049 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, село Підгірці, вулиця Столичне Шосе, кадастровий номер 3223186801:13:013:0015.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень. Нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів "Смартбанку", через який проводились фінансову операції Захарченка та його оточення.

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