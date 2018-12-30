Луценко прокомментировал дело Крысина, которого обвиняют в противодействии активистам Майдана

Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)

Юрий Луценко считает, что Крысин получил серьезный тюремный срок

Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал дело Юрия Крысина, которого обвиняют в противодействии участникам Євромайдана и пытках активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По его словам, Крысин получил серьезный тюремный срок.

"Ситуация с Крысиным, несмотря на крики о зраде, была реализована так, как и должна быть реализована – он получил серьезный тюремный срок. Он отбывает его в лагере, хоть и упирался, не хотел уезжать из СИЗО. Точно также серьезные приговоры получают и другие люди, которые совершили убийства", - сказал он.

Впрочем, он отметил, что по делам Майдана в суде находятся несколько десятков дел.

"Я не готов по фамилиям сейчас назвать", - сказал Луценко, отвечая на вопрос журналиста о том, кто отправился в тюрьму по делам Майдана.

Отметим, Юрий Крысин находится в колонии в Торецке (Донецкая область), где отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.

Напомним, Дарницкий районный суд 26 декабря в четвертый раз не смог перейти к объявлению обвинительного акта в суде. Отметим, это одна из первых стадий судебного процесса, за которым должны последовать: изучение материалов дела, допрос свидетелей и потерпевших.