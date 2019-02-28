Луценко закликав нардепів не політизувати справу Гандзюк

За словами Луценка, підозрювані мають пройти всю процедуру, користуючись презумпцією невиновності

Партийность подозреваемого в деле убийства Екатерины Гандзюк не является важной. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, их вина будет установлена в суде без упоминания о партийности.

"Есть люди, которые предположительно убили человека. Эти люди должны пройти всю процедуру, пользуясь презумпцией невиновности. Их вина будет установлена в суде без упоминания о партийности. Убийство группой лиц, заказчики, организаторы, четыре исполнителя - следствием установлены. Дайте возможность следствию и суду сделать законный вывод. Прекратите навешивать политические ярлыки на это дело", - заявил Луценко.

Напомним, в Верховной раде Украины сегодня, 28 февраля, представляют промежуточный отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов, в частности, по убийству активистки херсонской Екатерины Гандзюк.

РБК-Украина писало, что генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием.