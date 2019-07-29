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Луценко пригрозив Горбатюку відповідальністю з-за підозр суддям ОАСК

Новини » Політика    29.07.2019 - 18:44
Луценко пригрозив Горбатюку відповідальністю з-за підозр суддям ОАСК
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За словами Луценка, проекти підозр в установленому порядку зареєстровані у канцелярії

Генеральний прокурор Юрій Луценко пригрозив керівнику управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) Сергія Горбатюка службової відповідальністю з-за підозр суддям Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Луценка у Facebook.

За його словами, проекти підозр в установленому порядку зареєстровані у канцелярії, потрапили на стіл заступника ГПУ тільки в понеділок о 10:55, зазначивши, що його заступники працювали і на вихідних.

"При цьому до проектів підозр підлеглі Горбатюк не додали жодного листа з доказами, жодного файлу НСРД (негласних слідчих (розшукових) дій - ред.)", - зазначив генпрокурор.

Також Луценко додав, що завтра, 20 липня, заступник генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів по справі.

"На завтра заступник генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів по справі. Саме він несе, в тому числі кримінальну відповідальність за об'єктивність підписаного підозри", - додав Луценко.

Крім того, Луценко додав, що жодних сентиментів до фігурантам розмов у нього немає.

"Якщо мій заступник, або з 1 серпня я сам отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписано. Якщо ні - буде службова відповідальність", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Після цього керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що керівництво Генеральної прокуратури України досі не підписало підозри. Він повідомляв, що підозри були направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергія Кизю 28 липня.

Крім того, сьогодні, 29 липня, підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва надійшли на підпис до заступника генерального прокурора.

Підозри на суддів ОАСК надійшли без доказів, - ГПУ Підозри суддям ОАСК ще не підписані, - Горбатюк
Новини України Юрій Луценко
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