ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Луценко показав нові докази скупки голосів за Тимошенко

Новини » Вибори 2019    23.03.2019 - 12:06
Луценко показав нові докази скупки голосів за Тимошенко
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

В Одеській області виявили чергову мережу "депутата Д"

В Одеській області ліквідували чергову мережа підкупу виборців на користь кандидата на пост президента Юлії Тимошенко. Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, в Одеській області вилучили гроші, нібито призначені для скупки голосів на користь Тимошенко. Він також зазначив, що правоохоронці накрили частину мережі "депутата Д". Очевидно, мається на увазі нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль, якого підозрюють у причетності до підкупу виборців.

Луценко показав нові докази скупки голосів за Тимошенко

 

 

Фото: вилучені гроші (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, цього тижня в Дубно (Рівненська область) затримали учасника масштабної мережі "депутата Д" з підкупу виборців на користь Тимошенко в рамках виборів 2019. У затриманого вилучили 2,5 млн гривень, які він отримав від київського штабу. До цього генпрокурор назвав нардепа Валерія Дубіля замовником підкупу іншого кандидата в президенти на виборах 2019 - Юрія Тимошенка.

Як повідомляло РБК-Україна, у справі про підкуп виборців під час виборів 2019 на користь партії "Батьківщина" фігурують 50 осіб, в тому числі народні депутати.

СБУ попереджає про спробу дискредитації силових відомств перед виборами
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыподкуп избирателейТимошенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся