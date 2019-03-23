Луценко показав нові докази скупки голосів за Тимошенко

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

В Одеській області виявили чергову мережу "депутата Д"

В Одеській області ліквідували чергову мережа підкупу виборців на користь кандидата на пост президента Юлії Тимошенко. Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, в Одеській області вилучили гроші, нібито призначені для скупки голосів на користь Тимошенко. Він також зазначив, що правоохоронці накрили частину мережі "депутата Д". Очевидно, мається на увазі нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль, якого підозрюють у причетності до підкупу виборців.

Фото: вилучені гроші (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, цього тижня в Дубно (Рівненська область) затримали учасника масштабної мережі "депутата Д" з підкупу виборців на користь Тимошенко в рамках виборів 2019. У затриманого вилучили 2,5 млн гривень, які він отримав від київського штабу. До цього генпрокурор назвав нардепа Валерія Дубіля замовником підкупу іншого кандидата в президенти на виборах 2019 - Юрія Тимошенка.

Як повідомляло РБК-Україна, у справі про підкуп виборців під час виборів 2019 на користь партії "Батьківщина" фігурують 50 осіб, в тому числі народні депутати.