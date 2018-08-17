До Верховного суду надійшов позов про скасування догани Холодницькому

НАБУ вимагає зобов'язати комісію прокурорів розглянути матеріали проти Холодницького

Національне антикорупційне бюро України подало позов у Верховний суд на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів з вимогою скасувати догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Повідомляється, що НАБУ просить визнати протиправним та скасувати рішення комісії про догану Холодницькому, а також зобов'язати комісію розглянути заяву про наявність дисциплінарного проступку у діях керівника САП і відповідні матеріали дисциплінарного провадження.

"Позовну заяву зареєстровано у день надходження за номером П/9001/737/18 (справа 9901/737/18). Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України рішення про відкриття провадження у справі приймається протягом п'яти днів", - зазначили у Верховному суді.

Нагадаємо, в кінці липня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів постановила притягти Холодницького до відповідальності та накласти стягнення у вигляді догани.

НАБУ наполягає на тому, що він підбурював свідків і фігурантів до дачі неправдивих показань, блокував притягнення винних до відповідальності, а також психологічно тиснув на співробітників САП.