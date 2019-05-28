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Луценко назвав Саакашвілі зрадником

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 17:22
Луценко назвав Саакашвілі зрадником
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Так Луценко прокоментував питання в Facebook про Саакашвілі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі "зрадником". Так він відповів на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини у Facebook.

На питання: "А ваша позиція з питання отримання Саакашвілі грошей у Курченка і звинувачення у сприянні злочинного угруповання залишаються в силі, або концепція змінилася?", Луценко відповів: "Ні, зрадник".

Луценко назвав Саакашвілі зрадником

Нагадаємо, в грудні 2017 року Генеральна прокуратура України звинуватила екс-президента Грузії Саакашвілі і керівника київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Севериона Дангадзе в наміри повалити конституційний лад і захопити державну владу в Україні.

Їм також приписали сприяння учасникам злочинних організацій. На думку правоохоронців, фінансувати переворот мав намір одіозний бізнесмен Сергій Курченко. За даними слідства, Курченко передав представникам Саакашвілі 500 тис. доларів. Побіжний олігарх нібито обіцяв підтримку Саакашвілі в обмін на сприяння поверненню активів.

Тоді Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування.

Додамо, ГПУ оприлюднила записи розмов у справі Саакашвілі. Експертиза записів переговорів лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі з бізнесменом Сергієм Курченко підтвердила справжність їх голосів.

Сьогодні президент Володимир Зеленський виключив положення указу №196 щодо втрати Михайлом Саакашвілі громадянства України.

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Новини України СаакашвіліЮрій Луценко
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