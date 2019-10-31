У ГБР є провадження, де фігурує Луценко, - Труба

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

У ГБР перебуває 2 кримінальних провадження, де фігурує Луценко

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко фігурує у двох кримінальних провадженнях, зареєстрованих Державним бюро розслідувань. Про це розповів очільник ДБР Роман Труба в ефірі програми "Ваша Свобода".

За словами Труби, на даний момент в Держбюро розслідувань є 2 кримінальні провадження, де фігурує прізвище колишнього генпрокурора Луценка.

"У нас є кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, де фігурує прізвище Луценко", - сказав Труба.

Керівник ДБР пояснив, що відкриття кримінального провадження не свідчить про причетність до вчинення злочину. Причетність буде встановлена або не доведена в ході розслідування.

"Відкриття (кримінального провадження - ред.) не свідчить про причетність особи до вчинення чи відповідно не до вчинення злочину. І на цьому етапі слідчі виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес. Наступний етап - це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин", - додав Труба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти екс-генпрокурора Юрія Луценка. Колишнього генпрокурора підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем.