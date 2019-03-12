Луценко: НАБУ має відповісти, чи була корупція в "Укроборонпромі"

Корупцію в "Укроборонпромі" має встановити НАБУ

Установить факты хищения или коррупции в "Укроборонпроме" должно Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко отметил, что дело в отношении "Оптимумспецдетали" было открыто в 2016 году, а весь 2018 год длилась налоговая проверка. Он также подчеркнул, что журналисты обнародовали расследование за несколько дней до завершения проверки, хотя располагали этой информацией с середины прошлого года.

"Сразу после налоговой проверки вернули около 30 млн гривен недоимки в бюджет. В тот же день мы направили все материалы по мошенничество на экспертизу Минюста…не исключаю, что другим участникам схемы объявят подозрения. Но были ли хищения или коррупция, ответ должно дать НАБУ", - подчеркнул Луценко.

Он также добавил, что в 2017 году материалы о возможной схеме с участием представителей НАБУ и руководителя компании "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы были направлены в бюро. Однако, по информации САП, бюро не дало ходу этому делу.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло производство, чтобы выяснить роль НАБУ, СБУ и прокуратуры в коррупции в оборонной сфере.

Как говорится в расследовании программы "Наші гроші", следственные органы за взятки закрывали дела против фигурантов коррупционных схем в "Укроборонпроме".