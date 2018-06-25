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Горбатюк: ліквідація Департаменту спецрозслідувань затягує слідство у справах Майдану

НовиниПолітика    25.06.2018 - 11:52
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Горбатюк спростував наявність конфлікту з генпрокурором Юрієм Луценком

Ліквідація Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України затягує слідство у справах Майдану. Про це в інтерв'ю DW заявив керівник департаменту  Сергій Горбатюк.

"Реорганізація створює паузу в розслідуванні, оскільки люди відволікаються, пишуть додаткові описи, документи, акти прийому-передачі справ і т. д. і на кілька місяців, таким чином, "вибиваються" з розслідувань. Якщо справи, за вказівкою керівництва ГПУ, візьмуть "під свій контроль", то не відомо, які провадження закриють, а які відкладуть у довгу шухляду. Однак фактично кожна справа зазнає такого ризику", - зазначив Горбатюк.

У той же час він підкреслив, що з генеральним прокурором Юрієм Луценком в нього немає особистого конфлікту.

"Питання виникають тільки тоді, коли виникає незаконна дія, а ти вимагаєш діяти за законом. Рішення пана Луценка не зустрічатися зі мною, що він для себе прийняв, це його рішення. Воно для мене не зрозуміло", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ намагається незаконно впливати на розслідування справ Майдану.

 

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Теги публікації: ГПУ, Майдан, Сергей Горбатюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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