Горбатюк: ліквідація Департаменту спецрозслідувань затягує слідство у справах Майдану

Горбатюк спростував наявність конфлікту з генпрокурором Юрієм Луценком

Ліквідація Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України затягує слідство у справах Майдану. Про це в інтерв'ю DW заявив керівник департаменту Сергій Горбатюк.

"Реорганізація створює паузу в розслідуванні, оскільки люди відволікаються, пишуть додаткові описи, документи, акти прийому-передачі справ і т. д. і на кілька місяців, таким чином, "вибиваються" з розслідувань. Якщо справи, за вказівкою керівництва ГПУ, візьмуть "під свій контроль", то не відомо, які провадження закриють, а які відкладуть у довгу шухляду. Однак фактично кожна справа зазнає такого ризику", - зазначив Горбатюк.

У той же час він підкреслив, що з генеральним прокурором Юрієм Луценком в нього немає особистого конфлікту.

"Питання виникають тільки тоді, коли виникає незаконна дія, а ти вимагаєш діяти за законом. Рішення пана Луценка не зустрічатися зі мною, що він для себе прийняв, це його рішення. Воно для мене не зрозуміло", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ намагається незаконно впливати на розслідування справ Майдану.