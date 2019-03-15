Луценко не виключає вручення підозри сину Гладковського

Луценко також анонсував ряд нових підозр по справі розкрадань

Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины может вручить подозрение в деле хищений в "Укроборонпроме" сыну Олега Гладковского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Юрия Луценко в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Так, Луценко анонсировал ряд новых подозрений по делу хищений.

"Я не исключаю, что после определенных процессуальных действий количество подозрений в этом деле по неуплате налогов мы увеличим. Вероятно, что вручим и другие подозрения. Не исключаю, что и к Свинарчуку младшему ", - заявил Луценко.

По его словам, уже два фигуранта журналистского расследования "Наши гроши" являются подозреваемыми в деле Генеральной прокуратуры относительно неуплаты налогов.

"Мы уполномочены законом рассматривать вопрос неуплаты налогов. На момент когда Бигус вышел с первой частью своей передачи я сказал, что мы на финишной прямой. Я сказал правду. Потому что уже за день или за день после программы мы получили промежуточный акт ДФС, которая насчитала первую неуплату налогов. Сегодня мы получили уже окончательный акт, неделю назад: 26 миллионов налогов не уплачено этой компанией из 150-миллионного оборота", - сообщил Луценко.

Напомним, ранее Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что НАБУ не передает материалы дела о схемах в "Укроборонпроме".

По его словам, 2 марта 2016 года НАБУ зарегистрировало дело о поставках на сумму 56 млн гривен на Харьковский бронетанковый завод фиктивными предприятиями.