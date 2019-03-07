Луценко анонсував внесення подання на нардепа Дубіля

Генпрокурор заявив, що планує подати подання про зняття з Дубіля депутатської недоторканості

Юрий Луценко заявил о намерении передать представление о лишении Валерия Дубиля депутатской неприкосновенности. Об этом на брифинге относительно попытки подкупа одного из кандидатов в президенты Украины заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Также Луценко назвал Дубиля заказчиком подкупа кандидата в президенты на выборах 2019 - Юрия Тимошенко.

"Сейчас следователи планировали провести беседу с нардепом Дубилем. Однако если нардеп не захочет предоставить образцы своего голоса, мы возьмем их из открытых источников и проведем экспертизу. Но это будет возможно после решения ВРУ ", - сказал Луценко.

Он заявил, что планирует подать представление о снятии с Дубиля депутатской неприкосновенности.

"Есть основания считать Дубиля причастным к схемы шантажа, сейчас после проработки всех вещественных доказательств и определенных следственных действий мы пойдем в ВРУ. Это может попасть на следующую пленарную неделю. Если нам удастся, то мы в тот же день зарегистрируем представление о снятии депутатской неприкосновенности с Дубиля", - добавил Луценко.

Напомним, Луценко заявил, что нардеп Валерий Дубиль является заказчиком шантажа и подкупа кандидата Юрия Тимошенко.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что в ряде областей прошли десятки обысков по делу о вмешательстве России в выборы. Также уточнялось, что силовики разоблачили пирамиду подкупа избирателей.

Позже РБК-Украина сообщало, что в организации этой пирамиды подозревается нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль. Отметим, в январе он стал заместителем председателя партии "Батькивщина". Предполагалось, что он будет курировать широкий круг организационных вопросов.