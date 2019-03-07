Рабінович: влада любить не Україну, а можливість на ній заробити

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Влада намагається заробити на країні, вважає Рабінович

Нинішня влада любить не Україну, а можливість на ній заробити. Про це заявив народний депутат України, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Ніякої дядько і тітка з-за кордону не приїдуть рятувати Україну. Влада, яка привозить заїжджих гастролерів управляти сферами економіки, зовсім не вірить своєму народові. Ми, українці, повинні зрозуміти, що тільки нам по силам відновити економіку і зробити Україну процвітаючою країною", – заявив парламентарій.

За його словами, нинішні українські чиновники, як і їх попередники, не втрималися від "спокуси запустити лапу в державний бюджет".

"Проблема цієї влади в тому, що коли вони прийшли до сесійної зали парламенту, то щиро вірили, що вони люблять Україну. Але коли у них з'явилися можливості красти, то вони зрозуміли, що люблять не Україну, а можливість заробити на ній", – зазначив народний депутат.

Політик наполягає на тому, що корупціонери при владі повинні бути покарані. Як мінімум, за ті мільйони, які вони самі вказали в електронних деклараціях, але у яких немає легального джерела доходів.

"Я в бізнесі працював все життя, але у мене немає таких капіталів, як у них. А адже вони ніде не працювали, крім держслужби. Їх поглинула влада, безкарність, можливість вкрасти. Зараз дуже багато залежить від нас з вами. Ще один період правління такої системи ми просто не виживемо. Потрібно міняти владу на виборах. Я впевнений, що нам з вами це по силам. Потрібно забрати країну у цих нездар і віддати в руки професіоналів, які знають, як відродити економіку", – резюмував Рабінович.