Луценко анонсував ряд нових підозр по розкраданням в оборонній сфері

Луценко заявив, що на сьогоднішній день оголошені дві підозри

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает объявления новых подозрений фигурантам дела о хищениях в "Укроборонпроме". Об этом генпрокурор заявил в ходе заседания ВСК, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко рассказал, что один из подозреваемых Андрей Рогоза год находился под арестом.

"И правда заключается в том, что с мая 2018 года следствие по этому делу не только закончено, но и передано в Печерский райсуд. Рогоза примерно год находился под арестом и сегодня вместе с двумя работниками СБУ находятся на скамье подсудимых. В ходе задержания Рогозы, у него были изъяты телефоны. Из которых нам стало известно о ряде других уголовных правонарушений вместе с Жуковым и Свинарчуком", - добавил Генпрокурор.

"По состоянию на сегодня мы имеем не только подозрение Рогозе, но и подозрение Жукову. И я думаю, что это не последнее подозрение", - резюмировал он.

Напомним, в расследовании журналистов "Наші гроші" говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.

Как известно, Петр Порошенко после скандала с коррупцией в оборонной сфере уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.