Фото: Валерія Лутковська (ombudsman.gov.ua)

За її словами, в обміні братимуть участь ті, хто утримується на окупованій території

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Валерія Лутковська розповіла, кого звільнять в рамках обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР". Про це вона повідомила під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи будуть звільнені заручники з Криму і Росії, вона відповіла, що в обміні братимуть участь ті, хто утримується на окупованій території.

"Серед них є і цивільні, і військові", - заявила вона.

Також Лутковська додала, що українська сторона буде робити все для того, щоб швидше наблизити дату повернення українських полонених, проте наголосила, що все залежить від відеоконференції, на якій буде піднято питання щодо обміну полоненими.

"Знаю, що часу мало, ми до цього ставимося абсолютно свідомо. Але ми робимо все для того, щоб максимально наблизити цю дату. Не тільки від бажання української сторони залежить, коли буде ця відеозв'язок. Ми можемо провести його навіть сьогодні, але питання повинен бути узгоджений, в тому числі з представниками ОБСЄ", - зазначила вона.

Брифінг представників України в ТКГ Олексія Резнікова та Валерії Лутковської щодо результатів зустрічі у Мінську. Брифінг представників України в ТКГ Олексія Резнікова та Валерії Лутковської щодо результатів зустрічі у Мінську. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 19 грудня 2019 р.

Раніше представник України в ТКГ Леонід Кучма повідомив, що на завтра, 20 грудня, запланована відеоконференція, під час якої учасники мінських переговорів обговорять обмін полоненими.

Крім того, "омбудсмен" Дарина Морозова заявила, що "ДНР" готова до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. За її словами, українська сторона нібито підтвердила готовність передати 88 осіб, у відповідь "ДНР" повинна віддати 53 людини.