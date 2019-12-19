Фото: Валерия Лутковская (ombudsman.gov.ua)

По ее словам, в обмене будут участвовать те, кто удерживается на оккупированной территории

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская рассказала, кого освободят в рамках обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР". Об этом она сообщила во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос будут ли освобождены заложники из Крыма и России, она ответила, что в обмене будут участвовать те, кто удерживается на оккупированной территории.

"Среди них есть и гражданские, и военные", - заявила она.

Также Лутковская добавила, что украинская сторона будет делать все для того, чтобы побыстрее приблизить дату возвращения украинских пленных, однако отметила, что все зависит от видеоконференции, на которой будет поднят вопрос по обмену пленными.

"Знаю, что времени мало, мы к этому относимся абсолютно сознательно. Но мы делаем все для того, чтобы максимально приблизить эту дату. Не только от желания украинской стороны зависит, когда будет эта видеосвязь. Мы можем провести его даже сегодня, но вопрос должен быть согласован, в том числе с представителями ОБСЕ", - отметила она.

Брифінг представників України в ТКГ Олексія Резнікова та Валерії Лутковської щодо результатів зустрічі у Мінську. Брифінг представників України в ТКГ Олексія Резнікова та Валерії Лутковської щодо результатів зустрічі у Мінську. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 19 грудня 2019 р.

Ранее представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что на завтра, 20 декабря, запланирована видеоконференция, в ходе которой участники минских переговоров обсудят обмен пленными.

Кроме того, "омбудсмен" Дарья Морозова заявила, что "ДНР" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.