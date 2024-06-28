Звезда сборной Украины возглавил антирейтинг Евро-2024: два соотечественника в топ-10

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WhoScored .

Украинский вратарь получил от статистического портала балл 3,8 за поединок против сборной Румынии. Во втором и третьем турах он остался на скамейке запасных, а место в воротах "сине-желтых" досталось Анатолию Трубину.

Лунин остался худшим по средней оценке до завершения группового этапа. Второе место в антирейтинге отошло защитнику сборной Шотландии Райану Портеусу (4,49). Он был удален под занавес первого тайма против Германии, а затем дисквалифицирован на 2 матча. Дополнил тройку неудачников грузин Сандро Алтунашвили (5,06).

В первую десятку антрейтинга WhoScored попали еще два украинца. Защитник Ефим Конопля закончил турнир со средней оценкой 5,32, а вингер Виктор Цыганков получил балл 5,67. Оба выходили на поле только против румынской сборной.

Сборная Украины на Евро-2024

"Сине-желтые" попали в группу E турнира. Там ее соперниками стали сборные Румынии, Словакии и Бельгии.

Команда Реброва начала чемпионат с громкого фиаско против румын (0:3). Далее сборная Украины одержала волевую победу над словацкими "соколами" (2:1) с голами Шапаренко и Яремчука. В финальном же туре "сине-желтые" расписали нулевую ничью с бельгийцами.

На групповом этапе Украина набрала солидные 4 пункта, но финишировала последней в квартете. Остальные команды набрали те же 4 очка, но благодаря лучшим дополнительным показателям оказались в 1/8 финала Евро-2024.