Официально: Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х организации .

Старт - уже в июне

Итальянский специалист начнет работу с "селесао" летом 2025 года - именно тогда Бразилия проведет матчи квалификации к ЧМ-2026 против Эквадора (6 июня) и Парагвая (11 июня).

По данным The Athletic, официально Анчелотти приступит к обязанностям 26 мая 2025 года.

"Назначение Карло Анчелотти в сборную Бразилии - это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы решительно настроены вернуть себе самое высокое место на пьедестале.

Он - величайший тренер в истории, а теперь он возглавляет самую выдающуюся национальную команду на планете. Вместе мы напишем новые славные главы для бразильского футбола", - заявил глава бразильского футбола Эдналдо Родригес.

65-летний Анчелотти станет первым иностранным тренером, который возглавит бразильскую национальную команду за 111 лет ее существования. Его контракт рассчитан до чемпионата мира 2026 года с возможностью продления до 2030 года.

Финальный сезон в "Реале"

Анчелотти завершит свою работу с мадридским "Реалом" после финиша текущего сезона. Это его второй период в "королевском клубе" - первый длился с 2013 по 2015 год, а второй начался в 2021-м.

За два периода в "Реале" итальянец выиграл 15 трофеев, среди которых - Лига чемпионов, Ла Лига, Суперкубок Испании, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Уже известно, что "Реал" после завершения сезона возглавит Хаби Алонсо. Контракт испанца с мадридцами подписан до 2028 года, о чем ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо.