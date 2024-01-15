Лунин или Кепа. Анчелотти в очередной раз переиграл ситуацию с голкиперами "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти никак не может выбрать основного вратаря команды до завершения сезона между украинцем Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.
Накануне украинский кипер провел 90 минут в финале Суперкубка Испании против "Барселоны". Его конкурент перед этим провел полный поединок против мадридского "Атлетико" в полуфинале.
Анчелотти собрался чередовать вратарей и дальше. Он анонсировал выход Лунина в 1/8 финала Кубка Испании против того же "Атлетико" (18 января). Кепа же, по словам итальянца, выйдет в старте на "Альмерию" в чемпионате Испании (21 января).
"Кепа вернется в матче Ла Лиги. Лунин же сыграет против "Атлетико". Эта игра (против "Барселоны" – ред.) была для Лунина", – коротко прокомментировал вратарскую дилемму Анчелотти.
Ранее украинец получил положительный сигнал по поводу окончательного изменения роли в "Реале". Он якобы должен был стать основным голкипером "сливочных" в Примере и Лиге чемпионов до конца сезона. Тем временем Кепа защищал бы ворота мадридцев в Копа дель Рей.
Андрей Лунин в составе "Реала"
Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.
Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.
Всего провел за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, 9 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.
К слову, мадридский "Реал" разгромил "Барселону" в Суперкубке Испании с хет-триком Винисиуса.
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