Суперкубок не в счет. Лунин получил положительный сигнал о роли в "Реале"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

Украинец якобы окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Уроженец Краснограда станет основным вратарем испанского гранда в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

В свою очередь Кепе достанется роль "первого номера" в Кубке Испании. Испанский кипер в ноябре попал в лазарет из-за повреждения. Лунин стал основным на 6 матчей подряд и заставил наставник "Реала" Карло Анчелотти задуматься о рокировке вратарей.

В декабре-январе Лунин и Кепа выходили в старте поочередно. Недавно испанец был основным в Копа дель Рей против "Арандины" (3:1) и в полуфинале Суперкубка Испании против мадридского "Атлетико" (5:3). В то же время украинец должен выйти в основе на "Альмерию" 21 января в Ла Лиге.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.

Всего провел за "Реал" 27 матчей во всех турнирах, 9 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.