"Реал" с Луниным в воротах разгромил "Барселону" в битве за Суперкубок Испании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Суперкубок Испании, финал

"Реал" – "Барселона" – 4:1

Голы: Винисиус, 7, 10, 39 (пенальти), Родриго, 64 – Левандовски, 33

Удаление: Араухо, 71 (Б, вторая желтая карточка)

"Сливочные" шокировали извечного соперника двумя голами в стартовые 10 минут. Дважды в объятиях партнеров оказывался Винисиус. Сначала бразилец вырвался из-за спин защитников, ушел в сторону от вратаря и хладнокровно пробил в пустые ворота. А потом спокойно замкнул дальнюю стойку после прострела Родриго.

"Барса" пришла в себя в начале второй трети встречи. Оборона мадридцев неудачно вынесла подачу Бальде – прямиком к полукругу штрафной, откуда Левандовски с лета попал точно в угол. Впрочем, "Реал" через несколько минут забил третий мяч. Это Винисиус реализовал одиннадцатиметровый за фол Араухо.

Все вопросы о победителе Эль Класико "сливочные" сняли на 64-й минуте. В этот раз защитники "Барсы" неудачно сыграли в отборе, пытаясь перехватить прострел Винисиуса. Мяч отскочил к Родриго, а тот из пределов штрафной отправил сферу в сетку.

Совсем плохи дела каталонцев стали еще несколько минут спустя. Араухо попытался остановить очередной прорыв Винисиуса фолом. Арбитр показал уругвайцу второй "горчичник", поэтому тот пошел отдыхать досрочно. Больше команды не забивали.

Итак, Лунин и компания пополнили коллекцию трофеев 13-м в истории "сливочных" Суперкубком Испании. "Барселона" остается рекордсменом турнира (14 титулов). Для украинского вратаря персонально этот кубок – седьмой трофей за время выступлений в "Реале".