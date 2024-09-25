Сальдо будут судить за похищение почти 3 тысяч тонн украинского зерна

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "губернатора" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо. Его обвиняют в похищении почти 3 тысяч тонн украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в качестве руководителя высшего ранга на оккупированной территории Херсонской области Сальдо оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий.

Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов".

Предприятие занималось хранением, доработкой, отгрузкой зерновой продукции на морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. В его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших разным субъектам хозяйствования.

Реализуя интересы военно-политического руководства РФ по присвоению имущественных активов физических и юридических лиц Украины, Сальдо отдал приказ вывезти зерно из Херсона.

Как следствие, враг успел вывезти тремя баржами из оккупированного областного центра на подконтрольные территории РФ урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысяч тонн и стоимостью почти 15 млн гривен.