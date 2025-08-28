Лукашенко признался, почему руководит Беларусью "по-диктаторски"

Правление Лукашенко

Александр Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года, став первым президентом после создания этой должности. Его правление длится более 30 лет и сейчас он один из самых длительных лидеров в современной Европе.

На выборах 2020 года Лукашенко объявили победителем с 81 % голосов - данные, которые не были признаны за рубежом из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

После объявления результатов в стране вспыхнули массовые протесты. Власти жестоко разогнали демонстрации, а около 35 000 человек были задержаны.

После протестов 2020 года Лукашенко еще больше сблизился с Россией. В 2022-2023 годах между странами были подписаны новые соглашения по безопасности, а российские военные контингенты стали заметной составляющей в военных структурах Беларуси.

Заметим, что на днях президент США Дональд Трамп сообщил, что он провел "очень удачный" телефонный разговор с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

По словам американского лидера, они обсуждали освобождение еще 1300 заключенных в Беларуси. Перед этим, 21 июня, при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров.