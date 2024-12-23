Лукашенко зарегистрировался кандидатом на очередные "выборы" президента в Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТа ".

Отмечается, что с 1 по 25 января 2025 года в Беларуси продлится предвыборная агитация. Сами же выборы назначены на 26 января.

Добавим, что только недавно посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Москва готова "помочь" Минску в случае "попыток дестабилизации" во время выборов.

Протесты в Беларуси 2020-2021

Массовые протесты в Республике Беларусь, которые развернулись в 2020-2021 годах, стали одним из самых мощных проявлений гражданского недовольства в истории страны. Они начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года. Официальные данные объявили Лукашенко "победителем" с результатом более 80% голосов, однако значительная часть общества и международные организации заявили о фальсификации выборов, обвиняя власти в масштабных нарушениях.

Ключевой оппоненткой Лукашенко стала Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского, который на момент выборов находился под арестом. Из-за недопуска мужа к участию в выборах Светлана решила выдвинуть свою кандидатуру.

Протесты сопровождались жестокими действиями со стороны силовых структур, которые применяли насилие, проводили массовые аресты и пытки задержанных. Это вызвало широкий резонанс и осуждение международного сообщества.