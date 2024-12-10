Лукашенко заявил, что в Беларусь завезли несколько десятков ядерных боеголовок

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - заявил Лукашенко.

В то же время, Лукашенко заявил, что планирует разместить в Беларуси ракетный комплекс "Орешник". Сейчас там идет поиск соответствующего полигона.

"Разместим и нацелим. Мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно. Но цели будем определять мы", - заявил Лукашенко.

Размещение "Орешника" в Беларуси

Недавно Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник".

Следует напомнить, что 21 ноября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Воздушные силы ВСУ заявили, что россияне впервые выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.