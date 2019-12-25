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Нардеп від "Слуги народу" заявив, що РФ напала на Україну через скасування мовного закону

Новини » Політика     25.12.2019 - 10:50
Нардеп від "Слуги народу" заявив, що РФ напала на Україну через скасування мовного закону
Фото: Олексій Устенко (з відкритих джерел)

За його словами, напад Росії був спровокований скасуванням мовного закону Колесніченка-Ківалова в 2014 році

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Росія напала на Україну у 2014 році через закон про мову. Про це він сказав в ефірі телеканалу "НАШ" у вівторок, 24 грудня.

Так, за словами Устенка, вторгнення Росії на територію Криму і Донбасу було нібито спровоковано скасуванням мовного закону.

"У 2014 році був прийнятий закон про мову, після його зпровокувались всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла в Крим", - сказав депутат від "Слуги народу".

Депутат від Слуги Народу Устенко заявив, що Росія напала на Україну з-за закону про мову. Вчора в ефірі телеканалу НАШ пан Устенко спочатку говорив, що яка ж погана минула влада, тому що вона відмовилася купувати газ у Росії напряму. А потім сказав, що через дії України Росія почала війну. Такі заяви навіть ОПЗЖ собі не дозволяє. Але раз «слуги народу» поступово стають «слугами Путіна», то їм доведеться дещо нагадати. Путін роздає свої медалі за Крим датовані 20 лютого, коли ще Янукович сидів на Банковій і ніякого закону про мову не було і в помині. Закон про мову ветував Турчинов. Ну а якщо ви так вірите, що Україна почала війну, то напевно вам варто бути депутатом в Думі, а не в Раді.

Опубліковано Олексієм Гончаренком Середа, 25 грудня 2019 р.

Нагадаємо, в лютому 2014 року Верховна рада скасувала мовний закон Колесніченка-Ківалова, який давав офіційний статус російській мові. "За" проголосували 232 народних депутатів. Тоді це викликало великий резонанс на сході, півдні України та в Криму. У результаті спікер Олександр Турчинов не став підписувати цю скасування, а доручив Раді розробити новий законопроект.

Мовний закон Колесніченка-Ківалова був прийнятий влітку 2012 року при владі Віктора Януковича і викликав хвилю протестів, зокрема акцію голодування під "Українським домом" у Києві. Громадськість вважала, що він надає привілеї російській мові та роз'єднує Україну.

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