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Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом в Білорусі

Новини » Коронавірус     02.07.2020 - 11:56
Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president gov by)

Система охорони здоров'я вистояла, заявив Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що система охорони здоров'я країни впоралася із навантаженням на тлі пандемії. На думку Лукашенка, Білорусь фактично здолала коронавірус.

Про це повідомляє БелТА.

Глава Білорусі вважає, що вжиті урядом дії для недопущення розповсюдження вірусу були правильними. За його словами, Білорусь продемонструвала політичну розсудливість і народну мудрість у боротьбі з інфекцією.

"Наша система охорони здоров'я вистояла. Але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати - ми перемогли. І після остаточної перемоги над СОVID-19 обов'язково окремо зустрінемося з нашими лікарями, які сьогодні все ще на постах", - заявив Лукашенко.

Лукашенко раніше неодноразово применшував загрозу від коронавірусу.

У березні, коли в Білорусі було всього 153 заражених, Лукашенко називав це піком захворюваності. До слова, через три місяці в Білорусі вже понад 62 тисяч хворих на COVID-19.

Лукашенко також запам'ятався обіцянкою не допустити жодної смерті в країні від коронавірусу.

Крім того, президент висловлювався проти загальнонаціонального карантину в країні і називав носіння масок у школах дурістю.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
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