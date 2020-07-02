ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси

Новости » Коронавирус     02.07.2020 - 11:56
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (president gov by)

Система здравоохранения выстояла, заявил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что система здравоохранения страны справилась с нагрузкой на фоне пандемии. По мнению Лукашенко, Беларусь фактически одолела коронавирус.

Об этом сообщает БелТА.

Глава Беларуси считает, что предпринятые правительством действия для недопущения распространения вируса были правильными. По его словам, Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость в борьбе с инфекцией.

"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - заявил Лукашенко.

Лукашенко ранее неоднократно приуменьшал угрозу от коронавируса.

В марте, когда в Беларуси было всего 153 зараженных, Лукашенко называл это пиком заболеваемости. К слову, спустя три месяца в Беларуси уже более 62 тысяч больных COVID-19.

Лукашенко также запомнился обещанием не допустить ни одной смерти в стране от коронавируса.

Кроме того, беларусский президент высказывался против общенационального карантина в стране и называл ношение масок в школах глупостью.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь