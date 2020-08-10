У Білорусі збираються на новий протест

Фото: протести в Білорусі (nn.by)

Демонстрантів закликають брати з собою захисну амуніцію і аптечки на випадок травм

У Білорусі демонстранти збираються на нову акцію протесту через результати голосування на виборах президента. Акція запланована на 19:00 біля стели в Мінську, а також в інших регіонах Білорусі.

Про це повідомляє NEXTA.

Демонстрантів закликають брати з собою захисні каски, шоломи, окуляри, респіратори або протигази, щитки, а також підготувати невелику аптечку на випадок травм.

"Знову виходимо знову до Стели, а також в прилеглі райони. Збиває в невеликі групи і рухайтеся тільки разом", - йдеться в повідомленні.

Також на 11 липня запланована загальний страйк.

Нагадаємо, в Білорусі почалися масові протести після проведення виборів президента, на яких за попередніми даними перемогу отримав Олександр Лукашенко.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі, в ході протестів постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

За фактом масових заворушень і насильства над правоохоронцями в Білорусі затримали близько 3 тисяч чоловік.

Як писало РБК-Україна, штаб головного конкурента Лукашенка на виборах Світлани Тіхановском запропонував владі почати переговори для запобігання насильству під час протестів.

При цьому Олександр Лукашенко заявив, що влада м'яко реагувала на протести в Білорусі.