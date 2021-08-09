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"Я б не здригнувся": Лукашенко був готовий вивести армію для боротьби з протестами в Білорусі

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Понеділок 09 серпня 2021 12:35
"Я б не здригнувся": Лукашенко був готовий вивести армію для боротьби з протестами в Білорусі Фото: Лукашенко був готовий закликати армію проти народу (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Олександр Лукашенко заявив, що готовий був вивести армію для приглушення протестів у Білорусі. Крім того, за його словами Росія готувала тисячу чоловік резерву для відправки в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка в ході "Прямої лінії".

За словами Лукашенка, президент Росії Володимир Путін пропонував йому допомогу в боротьбі з протестами, але він заявив, що впорається сам і попросив у РФ підготувати тисячу осіб резерву. Лукашенко заявив, що у нього в резерві була вся армія Білорусі.

"Я б не здригнувся. Жоден мускул би не здригнувся ввести в дію армію, якщо б я бачив, що вони (учасники протестів, - ред.) перейшли "червону межу", - заявив Лукашенко.

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Олександр Лукашенко Білорусь протест
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