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Тіхановська: у перемогу Лукашенка більшість не вірить

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 12:34
Тіхановська: у перемогу Лукашенка більшість не вірить
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Україна

Тіхановська заявила, що вона перемогла на дільницях, де голоси рахували чесно

На виборах в Білорусі у перемогу чинного президента Олександра Лукашенка не вірить більшість виборців. При чесному підрахунку голосів перемагає його опонентка Світлана Тіхановська.

Про це вона заявила в своєму відеозверненні.

Зокрема, вона висловила, що більшість виборців у Білорусі - це прихильники змін.

"Цьому є документальне підтвердження, копії протоколів. Там, де комісії порахували голоси чесно, моя підтримка склала від 60 до 70%, а в Новій Боровій - 90%. Білоруси ніколи більше не захочуть жити з колишньою владою. У його перемогу більшість не вірить", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, напередодні Мінськ першим з регіонів оприлюднив результати президента Білорусі: у столиці за Лукашенка проголосувало майже 65%, за Тіхановську - близько 15%; при цьому вона перемогла на закордонних дільницях.

До цього стало відомо про фальсифікацію результатів виборів на одній з дільниць у Вітебську на користь Лукашенка.

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