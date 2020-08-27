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МЗС Польщі викликав білоруського посла через звинувачення Лукашенка

Варшава, Четвер 27 серпня 2020 16:13
МЗС Польщі викликав білоруського посла через звинувачення Лукашенка
Фото: Олександр Лукашенко (flickr com)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Білорусі звинуватив Польщу в планах приєднати Гродненську область

Міністерство закордонних справ Польщі викликало білоруського посла у зв'язку із звинуваченнями з боку президента Білорусі Олександра Лукашенка. Раніше він заявив, що Польща планує приєднати Гродненську область.

Про це у Twitter написав заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач.

Білоруський посол повинен був з'явитися в МЗС Польщі в 16:00 за київським часом.

"У зв'язку з неодноразовими необґрунтованими звинуваченнями влади Білорусі на адресу Польщі - сьогодні посол Республіки Білорусь був викликаний в Міністерство закордонних справ Республіки Польща", - написав Пшидач.

Нагадаємо, сьогодні Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в планах приєднати Гродненську область, а також заявив, що проти Білорусі йде гібридна війна.

Раніше Білорусь звинувачувала Литву в спробі порушення повітряного простору; зокрема, з литовської території був запущений зонд з восьми повітряних куль з "антидержавної символікою".

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі протестів у Білорусі Лукашенко навів в повну боєготовність армії через нібито напруженість на кордоні з Польщею і Литвою; зокрема, був приведений в готовність танковий батальйон.

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