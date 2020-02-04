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"Настав момент істини": Лукашенко анонсував зустріч з Путіним

Новини » Політика     04.02.2020 - 11:40
"Настав момент істини": Лукашенко анонсував зустріч з Путіним
Фото: Володимир Путін і Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко зазначив, що Білорусь хоче найтепліших, найдобріших і найдружніших відносин з РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 7 лютого планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про він заявив на брифінгу, передає кореспондент "Белта".

Лукашенко зазначив, що Білорусь хоче найтепліших, найдобріших і найдружніших відносин з "братнім народом".

"Швидше за все, 7 лютого ми зустрінемося з президентом Путіним. Я так розумію, і про це йому буду говорити відкрито, - якийсь момент істини настав. Ми з ним створили ці добрі відносини (між Білоруссю і Росією, - ред.)", - сказав він.

Також Лукашенко підкреслив, що Білорусь як суверенна і незалежна країна, визначає, яку проводити зовнішню політику.

Раніше повідомлялося, Білорусь закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти після недомовленостей про транзит російської нафти. Постачання нафти буде здійснюватися через порт в литовській Клайпеді на нафтопереробний завод "Нафтан" в 20-х числах січня.

Крім того, Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня цього року через припинення поставок російської нафти в країну.

Зазначимо, 31 грудня 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу на тему поставок і переробки нафти і доручив завершити переговори з Росією і почати альтернативні поставки.

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